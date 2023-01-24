“الداخلية” تنفذ غدا تدريبات بالذخيرة الحية بميدان “الأديرع” استعدادا لتمرين تعاون 1

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن تنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية يوم غد الأربعاء بميدان (الأديرع) شمال البلاد ويستمر لغاية 7 فبراير القادم استعدادا لإقامة تمرين تعاون (2023/1).

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان القوة ستقوم بتنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية تحت إشراف وزارة الداخلية ممثلة بمديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الامن الداخلي والقوات الأمنية المشتركة.

وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة والموقع المحدد مؤكدة أن الجهات الأمنية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب من أجل سلامة الجميع.