“الداخلية”: ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري

استمراراً لمتابعة وحرص النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بتكثيف الحملات الأمنية على مهربي وتجار المواد المخدرة، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري في منطقتي الفروانية والجابر، حيث عثر بحوزتهم على حوالي 6 كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة و 100 قرص ليريكا و 20 جرام حشيش وأفيون و8 زجاجات خمر مستوردة وميزان الكتروني حساس وسلاح ناري وذخيرة من غير ترخيص ومبالغ مالية متحصلات البيع.

وتم احالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.