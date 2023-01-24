امين عام “مجلس التعاون” يدين قيام أحد المتطرفين بتمزيق المصحف الشريف في لاهاي

امين عام “مجلس التعاون” يدين قيام أحد المتطرفين بتمزيق المصحف الشريف في لاهاي

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة (لاهاي) في هولندا والذي من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.

وأكد الحجرف في بيان اليوم الثلاثاء موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات لوقف مثل الأعمال المرفوضة.

وكان زعيم حركة متطرفة مناهضة للاسلام في هولندا قد مزق في وقت سابق اليوم نسخة من القرآن الكريم في مدينة لاهاي الهولندية وذلك بعد يومين من قيام متطرف سويدي بحرق المصحف الشريف قرب سفارة تركيا في ستوكهولم.