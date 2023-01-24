وزير الداخلية يصدر قرارا بإلحاق 759 من منتسبي الوزارة المتقاعدين ومن لديهم خدمات سابقة في الجهات العسكرية بدورة إعادة الخدمة

وزير الداخلية يصدر قرارا بإلحاق 759 من منتسبي الوزارة المتقاعدين ومن لديهم خدمات سابقة في الجهات العسكرية بدورة إعادة الخدمة

أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح اليوم الثلاثاء قرارا بإلحاق 759 من منتسبي “الداخلية” المتقاعدين ومن لديهم خدمات سابقة في الجهات العسكرية بدورة إعادة الخدمة وذلك بعد استيفاء الشروط والاجراءات اللازمة لالتحاقهم يوم الأحد 29 الجاري.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في “الداخلية” في بيان ان هذا القرار جاء بناء على توجيهات وحرص الشيخ طلال الخالد على تعزيز قوة الشرطة بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية ولديهم خدمات وخبرات سابقة في الوزارة والجهات العسكرية ومنح الفرصة لمن لديه الرغبة في العودة لشرف الخدمة ممن تقاعد او انتهت خدمته.

وأكد البيان حرص الوزارة على تعزيز الحس والانتماء الوطني وسد الشواغر ودعم ومساندة منتسبي “الداخلية” لمواصلة مسيرتهم العملية في خدمة الوطن.