الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

سقوط 25 قتيلاً في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا منذ بدء الغزو

24 يناير، 2023
0 12 أقل من دقيقة

أعلن حاكم بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا أنّ عدد الضحايا الذين سقطوا في منطقته بنيران القوات الأوكرانية منذ بدأت روسيا هجومها الواسع النطاق على جارتها قبل 11 شهراً بلغ 25 قتيلاً و100 جريح.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف للرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثّ وقائعه التلفزيون الروسي الرسمي إنّ “أوكرانيا، العدوّ، تقصف قرى مسالمة. لدينا 25 قتيلاً و96 جريحاً”. وهذه هي المرة الأولى منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 التي تُعلن فيها السلطات الروسية رسمياً عن عدد قتلاها في منطقة ما.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
24 يناير، 2023
0 12 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الكرملين: تسليم دبابات ألمانية إلى أوكرانيا “سيترك أثرا لا يمحى” على العلاقات الثنائية

24 يناير، 2023

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

24 يناير، 2023

فنلندا: علينا أن تدرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي بدون السويد

24 يناير، 2023

إيران تتعهد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة

24 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى