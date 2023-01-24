العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني يؤكد ضرورة الالتزام بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

24 يناير، 2023
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء ضرورة الالتزام بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة عمان.

وشدد الملك عبدالله الثاني بحسب البيان على أهمية وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) وعدم المساس به”.

وأكد موقف الأردن “الثابت” والداعي الى الالتزام بحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح البيان ان الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.

المصدر
أ ف ب
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24 يناير، 2023
0 17 أقل من دقيقة

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