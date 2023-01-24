وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني تتضمن الدعوة للمشاركة باجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد سالم ولد مرزوك تتصل بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والدعوة للمشاركة في أعمال الدورة ال49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس 2023.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة الكويت الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الثلاثاء في ديوان عام الوزارة.