انفجار مرفأ بيروت

لبنان: النيابة العامة التمييزية ترفض قرارات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

24 يناير، 2023
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رفضت النيابة العامة التمييزية الثلاثاء كافة القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت منذ إعلانه الاثنين استئناف التحقيقات المجمدة منذ أكثر من عام جراء دعاوى رفعها مدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

ووجه النائب العام التمييزي غسان عويدات، وهو واحد من ثمانية أشخاص آخرين ادعى عليهم المحقق العدلي طارق بيطار الإثنين، كتاباً اطلعت فرانس برس على نسخة منه، وجاء فيه “نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”.

المصدر
أ ف ب
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24 يناير، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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