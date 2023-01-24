الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة وفرصة لأمطار خفيفة ومتفرقة واستمرار الضباب الخفيف على كافه المناطق

توقعت ادارة الارصاد الجوية الكويتية في الادراة العامة للطيران المدني أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء مائل للبرودة مع فرصة لامطار خفيفة ومتفرقة واستمرار الضباب الخفيف على كافة المناطق.

وقالت رئيسة قسم تنبؤات الطيران في (الطيران المدني) أميرة العازمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر حاليا بحالة استقرار في الأحوال الجوية مما يؤدي استمرار الضباب الخفيف على كافة المناطق نهار اليوم مع فرصة لامطار خفيفة متفرقة.

وتوقعت العازمي أن يبدأ الانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الافقية بداية من الساعات الاولى من ليل اليوم الثلاثاء حتى ساعات الصباح الاولى من يوم غد الاربعاء إلى ما دون 1000 متر وقد تنعدم على بعض المناطق.

وذكرت أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى مابين 08 و 11 درجة مئوية والعظمى مابين 17 و 20 درجة مئوية.