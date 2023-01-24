بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 8ر11 نقطة ليبلغ مستوى 66ر7374 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر236 مليون سهم عبر 11520 صفقة نقدية بقيمة 19ر61 مليون دينار (نحو 4ر185 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5702 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 8ر122 مليون سهم عبر 5075 صفقة نقدية بقيمة 2ر17 مليون دينار (نحو 11ر52 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليبلغ مستوى 25ر8192 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة من خلال تداول 3ر113 مليون سهم عبر 6445 صفقة بقيمة 9ر43 مليون دينار (نحو 133 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13ر12 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5749 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 5ر91 مليون سهم عبر 2992 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 7ر32 مليون دولار).

وكانت شركات (تنظيف) و(معادن) و(المصالح ع) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(الدولي) و(إس سي تي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (صلبوخ) و(عمار) و(ع عقارية) و(اكتتاب) الأكثر انخفاضا.