وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو

فنلندا: علينا أن تدرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي بدون السويد

24 يناير، 2023
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أعلن وزير الخارجية الفنلندي الثلاثاء أن على بلاده أن تدرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي بدون السويد، في أول موقف من نوعه غداة استبعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إعطاء الضوء الأخضر لترشيح ستوكهولم.

وقال بيكا هافيستو لشبكة التلفزيون العام “يلي” إن انضماما مشتركا لبلدي أوروبا الشمالية يبقى “الخيار الأول” لكن “علينا بالطبع تقييم الوضع، درس ما إذا كان أمر ما حصل سيمنع على المدى البعيد السويد من المضي قدما” معتبرا في الوقت ذاته أن “الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ موقف”.

المصدر
أ ف ب
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24 يناير، 2023
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