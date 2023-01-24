المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

إيران تتعهد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة

24 يناير، 2023
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تعهدت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء بالرد على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أمس، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ وفاة مهسا أميني.

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن “إجراء الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني يدل على عجزهما عن إدراك صحيح لواقع إيران وارتباكهما تجاه قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مشددا على أن الأخيرة “تحتفظ بحقها في الرد المتبادل على مثل هذه السياسات الفاشلة وستعلن قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة على منتهكي حقوق الانسان ومروّجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا”.

المصدر
أ ف ب
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24 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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