الناتو يجدد التزامه بدعم القوات الامنية العراقية

جدد قائد القوات المشتركة لحلف شمال الاطلسي (ناتو) الادميرال ستيوارت مونش اثناء لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الاثنين التزام قوات الحلف بدعم قدرات القوات الامنية العراقية.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن مونش قوله ان الحلف ملتزم بتعزيز قدرات القوات الامنية العراقية عبر دعم المؤسسات الامنية وتدريب الضباط وضباط الصف منوها بمستوى التنسيق بين قادة الحلف ونظرائهم العراقيين وبالقدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات العراقية.

بدوره اعرب السوداني عن تقديره لموقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الارهاب عبر ما يقدمه من تدريب للقوات الامنية مؤكدا التزام العراق بالشراكة مع الناتو والحرص على استدامة العمل المشترك.

وللناتو بعثة امنية غير قتالية في العراق متخصصة بتقديم الاستشارة والتدريب لقوات الامن العراقية وهي متواجدة هناك بطلب من الحكومة العراقية.