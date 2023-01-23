وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية أوكرانيا تطورات الأزمة في بلاده

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية أوكرانيا تطورات الأزمة في بلاده

بحث وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا الصديقة دميترو كوليبا تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.

كما بحث مع نظيره الأوكراني آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الكويت إلى الشعب الأوكراني الصديق عبر التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي والجهات المعنية في أوكرانيا لضمان وصول تلك المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في أقرب وقت.

وشدد خلال الاتصال على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما بمبدأ حل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه نقل وزير خارجية أوكرانيا تحيات الرئيس والشعب الأوكراني إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا معربا عن تقدير وامتنان بلاده لموقف دولة الكويت حيال الأزمة في أوكرانيا مشيدا بدعم دولة الكويت للشعب الأوكراني خاصة على الصعيد الإنساني ودعمها كذلك لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها جراء الأزمة ولمساعيها الحميدة في ترسيخ دعائم حفظ السلم والأمن الدوليين.