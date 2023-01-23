“النجاة الخيرية”: أنجزنا 60% من أعمالنا الخيرية والانسانية داخل البلاد ونعمل على زيادتها

“النجاة الخيرية”: أنجزنا 60% من أعمالنا الخيرية والانسانية داخل البلاد ونعمل على زيادتها

قالت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الاثنين إنها أنجزت 60 في المئة من مجمل أعمالها الخيرية والانسانية داخل البلاد مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على زيادة النسبة لخدمة الشرائح المحتاجة بمختلف أنواعها.

وأوضح نائب المدير العام للجمعية جابر الوندة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النسبة الحالية تمثل المجالات الانسانية والاعمال الميدانية التي تقوم بها الجمعية ومنها الجوانب التعليمية والصحية والقطاعين التنموي والثقافي.

وبين الوندة أن آلية زيادة نسب العمل الخيرية في الكويت تتزامن مع الرغبة الحكومية بضرورة دعم المشاريع الخدماتية داخل البلاد والتي تعود بالنفع على جميع الفئات المحتاجة إذ أن أعداد المستفيدين من مشاريع الجمعية تتزايد باستمرار.

وذكر أن من المشاريع الخيرية للجمعية مساعدة الأسر المتعففة والفقيرة ومشروع إفطار الصائمين والاضاحي ومشروع سقيا الماء ومياه السبيل والمساعدة المالية الشهرية والعينية وفق الحاجة لها.

وأضاف أن من مشاريعها كذلك مشروع (طالب العلم) الذي استفاد منه أكثر من 50 ألف طالب منذ نشأته الى جانب (مدارس النجاة) التي تعنى بتعليم 12 ألف طالب بمختلف المراحل.

وأفاد بأن من المشاريع المتعلقة بالمجال التوعوي الديني لجنة (التعريف بالإسلام) ومركز (الوعي) وحلقات (النجاة الخيرية) لحفظ وتجويد القرآن الكريم لجميع الفئات العمرية وغيرها من الأعمال الإنسانية والخيرية المستمرة منذ انشاء الجمعية بدعم كريم متواصل من أصحاب الخير وبالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة.

فعاليات (النجاة الخيرية) في الجانب التربوي