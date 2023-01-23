الاتحاد الأوروبي ينتقد حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قيام متطرف سويدي – دنماركي باحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم أمس الاول السبت.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان يوهانس باركه في مؤتمر صحفي في بروكسل ردا على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول الحادثة “نحن على دراية بالحادث وبردة فعل السلطات السويدية أيضا” مضيفا أن “مثل هذه الإجراءات لا تتوافق مع القيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي”.

وذكر “قلنا سابقا إن العنصرية وكراهية الأجانب والكراهية على أساس العرق والدين واللون لا مكان لها في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح باركه أن “السلطات السويدية تحتاج إلى النظر في هذه الحادثة ويتعين عليها الآن اتخاذ إجراء بشأنها إذا كان ذلك مناسبا”.

وكان زعيم حزب سترام كورس اليميني المتطرف راسموس بالودان أقدم على إحراق نسخة من القرآن الكريم بالقرب من السفارة التركية في العاصمة السويدية.

ودانت الدول والمنظمات الإسلامية في جميع أنحاء العالم هذا “العمل الشنيع” فيما أعرب الكثيرون عن استغرابهم من أن السلطات السويدية سمحت بوقوعه تحت حماية الشرطة السويدية.