برلين تدين حرق القرآن الكريم في ستوكهولم

أدانت الحكومة الألمانية حرق القرآن الكريم خلال احتجاج قرب السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ووصفته بأنه “غير محترم وغير ملائم للغاية”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين: “أوروبا تؤيد التعايش السلمي بين جميع الأديان”، مضيفا أن حق الإنسان في الحرية الدينية ذو قيمة عليا مثل حرية التظاهر وحرية الرأي، موضحا في المقابل أن الاستفزازات – مثل ذلك العمل الاحتجاجي في ستوكهولم – يساهم في الانقسام.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء السويدية “تي تي”، أحرقت نسخة من القرآن يوم السبت الماضي بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.

وقد أثار ذلك انتقادات حادة من العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة مثل تركيا. وتؤثر الواقعة أيضا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي تعرقله منذ شهور تركيا، العضوة في الناتو.