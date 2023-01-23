لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

لجنة الشؤون المالية توافق على إلغاء الوكيل المحلي

23 يناير، 2023
0 33 أقل من دقيقة

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين على الاقتراحات بقوانين في شأن إلغاء الوكيل المحلي، على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت بناء على تكليف المجلس بتقديم تقريرها في الجلسة المقبلة بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من عدد من النواب لإلغاء الوكيل المحلي، مبينا أن الاجتماع تم بإجماع الأعضاء وحضور ممثلين عن الحكومة.

وأوضح عاشور انه وفقا للتعديل فإن نص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 سيستبدل بالنص التالي “للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها من دون الحاجة إلى وكيل محلي”.

المصدر
الدستور
الوسوم
23 يناير، 2023
0 33 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

أسامة الشاهين يقترح شمول الأخصائيين الاجتماعيين وأمناء المكتبات في الوزارات بكادر نظرائهم العاملين في “التربية”

23 يناير، 2023

صالح عاشور يطالب الحكومة بحضور جلسة الثلاثاء من دون شروط كمؤشر للتعاون مع المجلس

22 يناير، 2023

مبارك الحجرف: لن أقبل إلا بصعود وزير المالية إلى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وكشف الحقائق للشعب

22 يناير، 2023

مكتب المجلس يعقد اجتماعا برئاسة السعدون

22 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى