بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 85.5 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 85.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 5ر85 نقطة ليبلغ مستوى 77ر7362 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر1 في المئة.

وتم تداول 18ر279 مليون سهم عبر 13769 صفقة نقدية بقيمة 3ر80 مليون دينار (نحو 3ر243 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر24 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5688 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 3ر145 مليون سهم عبر 6051 صفقة نقدية بقيمة 19ر23 مليون دينار (نحو 2ر70 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر109 نقطة ليبلغ مستوى 57ر8180 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر1 في المئة من خلال تداول 8ر133 مليون سهم عبر 7718 صفقة بقيمة 19ر57 مليون دينار (نحو 2ر173 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 09ر5737 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة من خلال تداول 6ر117 مليون سهم عبر 3553 صفقة نقدية بقيمة 14 مليون دينار (نحو 4ر42 مليون دولار).

وكانت شركات (الإماراتية) و(عربي قابضة) و(حيات كوم) و(بيترولية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(إس تي سي) و(الدولي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(تنظيف) و(معادن) و(المساكن) الأكثر انخفاضا.