بطولة السعودية: النصر يخرج فائزاً من الظهور الرسمي الأول لرونالدو

خرج النصر فائزاً من الظهور الرسمي الأول لنجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك على حساب الاتفاق 1-صفر الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، ما أبقاه في الصدارة بفارق نقطة أمام الهلال الفائز بدوره على أبها 2-1.

وبعدما سجل بدايته مع النصر الذي دفع 200 مليون يورو للتعاقد معه، بثنائية في مباراة ودية جمعت نجوم النصر والهلال الخميس بباريس سان جرمان الفرنسي الفائز 5-4، بدأ رونالدو مشواره الرسمي مع نادي العاصمة الأحد بعدما أرجئت البداية لمباراتين بسبب إيقافه في إنكلترا لتحطيمه هاتف طفل من مشجعي إيفرتون بعد مباراة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في نيسان/أبريل.

وكانت البداية موفقة وإن فشل في إيجاد طريقه للشباك، إذ حقق فريقه الجديد الأهم ما أبقاه في الصدارة بفضل هدف سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 31 من المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك بحضور قرابة 23 ألف متفرج.

وكان النصر الطرف الأفضل أغلب فترات الشوط الأول من حيث الاستحواذ، وكاد أن يفتتح التسجيل بعد مرور خمس دقائق لكن تسديدة رونالدو ارتطمت بالمدافع وأخذت طريقها لخارج الملعب.

ومن هجمة منسقة، نجح النصر في التسجيل عندما ارتقى تاليسكا لكرة عرضية ولعبها برأسه قوية على يمين الحارس البرازيلي باولو فيكتور (31)، ثم سدد رونالدو كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكنها علت العارضة بقليل (35).

ولاحت فرصة للاتفاق لكن كرة محمد الكويكبي وجدت في طريقها الحارس نواف العقيدي الذي أمسكها ببراعة (39).

وفي الشوط الثاني، واصل النصر أفضليته ولاحت له فرصة لإضافة هدف ثان عندما صوب الأرجنتيني بيتي مارتينيس كرة قوية طار لها فيكتور وحولها لركنية (57)، ثم تألق الحارس البرازيلي مجدداً عندما طار لكرة عبدالمجيد الصليهم وحولها لركنية (58) قبل أن يتصدى لصاروخية تاليسكا بقبضته (60).

“هناك كريستيانو رونالدو واحد فقط”

وتهيأت فرصة للاتفاق لكن كرة الفرنسي يوسف نياكاتيه مرت بجانب القائم (68)، ثم تلاعب رونالدو بالمدافع قبل أن يصوب كرة قوية تصدى لها الحارس (78).

وفي الدقائق المتبقية حاول النصر تعزيز هدفه بهدف آخر، فيما حاول الاتفاق تعديل النتيجة لكن هجماتهما لم تشكل خطورة على المرميين.

وشدد تاليسكا بعد اللقاء على أهمية الفوز، قائلاً “المباراة كانت مهمة والجمهور زاد المباراة جمالاً. إذا أردنا التتويج بالدوري يجب الفوز بمثل هذه المباريات وهدفنا اليوم كان الفوز واستعادة صدارة الدوري”.

وأشاد ابن الـ28 عاماً بزميله الجديد رونالدو قائلاً “في كرة القدم هناك كريستيانو رونالدو واحد فقط، وبالنسبة لي الجميع سعيد بتواجده معنا فهذا شيء رائع، وشخصية رونالدو ساعدته على التأقلم مع الفريق”.

وبدوره، حقق الهلال فوزاً صعباً على ضيفه أبها بهدفين للكوري الجنوبي هيون-سو جانغ (21) وسالم الدوسري (54 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لعبدالفتاح آدم (29).

وسيطر الهلال على معظم مجريات الشوط الأول وحصل على فرص عدة أبرزها رأسية لعلي البليهي الذي ارتدت محاولته من العارضة (18)، قبل أن يثمر الضغط عن هدف إثر ركنية اعترضها الحارس لكن الكرة وصلت الى جانغ الذي أعادها قوية داخل المرمى (21).

ورغم أفضلية الهلال إلا أن أبها أدرك التعادل عندما انطلق عبدالفتاح آدم بالكرة من منتصف ملعب الهلال، قبل أن يصوبها قوية أرضية على يسار محمد العويس (29).

وفي الشوط الثاني تحصل الهلال على ركلة جزاء نفذها سالم الدوسري بنجاح (54)، ثم حصل على فرص عدة للتسجيل عجز عن استثمارها لتبقى النتيجة على حالها.