الدوري الإسباني: برشلونة يحقق الاهم ويعزز صدارته

حقق برشلونة الأهم وعزز صدارته بفوزه الصعب على ضيفه خيتافي 1-صفر الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وضغط برشلونة بقوة في بداية المباراة ونجح في ترجمة سيطرته الى هدف رائع عبر بيدري (35)، لكن مستواه تراجع في الشوط الثاني ولم يشكل أي خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

وعزز برشلونة، المنتشي بتتويجه بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 في المباراة النهائية في الرياض، موقعه في الصدارة برصيد 41 نقطة موسعا الفارق مؤقتا إلى ست نقاط عن النادي الملكي حامل اللقب والذي يحل ضيفا على أتلتيك بلباو لاحقا.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي الذي أقام لاعبوه ممرا شرفيا للنادي الكاتالوني قبل بداية المباراة تهنئة على تتويجه بالكأس السوبر، عند 17 نقطة في المركز السادس عشر بالخسارة الثالثة تواليا والتاسعة هذا الموسم.

وخاض برشلونة المباراة في غياب هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس بسبب الإيقاف، وابقى مدربه تشافي هرنانديس على لاعب وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو على دكة البدلاء.

واحتفل النادي الكاتالوني بقائده سيرخيو بوسكيتس الذي تخطى حاجز 700 مباراة بألوانه.

وكانت أول وأخطر فرصة للنادي الكاتالوني اثر تسديدة قوية للدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه من خارج المنطقة ابعدها الحارس دافيد سوريا بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (7).

وجرب غافي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس سوريا (30).

ونجح بيدري في افتتاح التسجيل عندما استغل تمريرة عرضية رائعة للبرازيلي رافينيا تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (35).

وهو الهدف الرابع لبيدري في الدوري هذا الموسم.

وأنقذ الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن مرماه من هدف التعادل بتصديه لانفراد بورخا مايورال الذي استغل كرة خاطئة من بيدري (42).

وانتظر برشلونة الدقيقة 85 لتهديد مرمى خيتافي بتسديدة للبديل الدولي العاجي فرانك كيسييه من داخل المنطقة ابعدها الحارس سوريا ببراعة.

وتابع تير شتيغن تألقه وأنقذ مرماه من هدف التعادل بتصديه لرأسية البديل خوانمي لاتاسيا من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية (90+3).

فياريال يعود لسكة الانتصارات

وعاد فياريال الى سكة الانتصارات بفوز قاتل على ضيفه جيرونا 1-صفر.

وسجل دانيال باريخو الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+11 بعد أن تصدى الحارس الارجنتيني باولو غاسانيغا لركلة من العلامة ذاتها سددها جيرارد مورينو في الدقيقة 90.

ورفع فياريال رصيده الى 31 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الرابع والفائز على بلد الوليد بثلاثية نظيفة السبت.

وكان فريق المدرب كيكي سيتيين اكتفى بالتعادل الايجابي 1-1 في المرحلة السابقة ضد مضيفه سلتا فيغو، وحقق الاحد انتصاره الثالث في آخر أربع مباريات في الليغا.

واستفاد فياريال من النقص العددي للضيوف في الدقائق الاخيرة بعد طرد المدافع الاوروغوياني سانتياغو بوينو بعد إنذار ثان (78).

ووضع فياريال حدًا لسلسلة من سبع مباريات من دون هزيمة لجيرونا العائد هذا الموسم الى دوري الأضواء الذي تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتعادل إلتشي مع أوساسونا بهدف لخوسيه أنخل كارمونا (67) مقابل هدف للأرجنتيني شيمي أفيلا (20).