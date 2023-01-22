إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة “راين إير” متّجهة من بولندا إلى اليونان

إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة “راين إير” متّجهة من بولندا إلى اليونان

أعلن مسؤولون يونانيون أن طائرتين حربيتين قامتا الأحد بمواكبة طائرة تابعة لشركة “راين اير” كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان وعلى متنها 190 شخصا بعد تلقي السلطات بلاغا بوجود قنبلة.

وواكبت طائرتان من طراز اف-16 الطائرة التي اقلعت من كاتوفيتشي متوجهة إلى أثينا عند دخولها المجال الجوي اليوناني من مقدونيا الشمالية، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن طائرة البوينغ 737 واكبتها في وقت سابق مقاتلتان مجريّتان.

وحطت الطائرة بعد ذلك في موقع معزول على مدرج مطار أثينا الدولي قبيل الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش بعد تأخر ساعتين ونصف الساعة عن موعدها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتيا ديموغليدو لفرانس برس انه “تم انزال الركاب ويجري تفتيشهم”.

واضافت “كان على متن الطائرة 190 شخصا من بينهم افراد الطاقم. وسيتم تفتيش الطائرة بعد الركاب”.

مع اقتراب الطائرة من أثينا، تم تحويل مسارها فوق البحر كإجراء احترازي.

وقال مدير العلاقات العامة في مطار كاتوفيتشي بيوتر أدامزيك إن سلطات المطار تلقت اتصالا هاتفيا بوجود قنبلة على متن الطائرة أثناء تحليقها فوق سلوفاكيا.

وصرح لفرانس برس انه “بعد اقلاع الطائرة ورد اتصال الى مركز المعلومات في المطار حول احتمال وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة”.

واضاف “اتصلنا ببرج المراقبة الذي اتصل بدوره بالطيارين”.