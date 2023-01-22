وزير الصحة يخفض هامش ربح بيع الأدوية والمكملات الغذائية بنسبة 5 بالمئة

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا بخفض هامش الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في القطاع الصحي الأهلي (الخاص) في دولة الكويت بنسبة 5 في المئة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن القرار تضمن إلغاء القرار الوزاري (رقم 42 لسنة 2013) بشأن تحديد الربح في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في البلاد.

وأضافت أن هامش الربح للوكيل المحلي والصيدلية يشمل جميع المصاريف الإدارية وكل ما ينفق على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة مقابل استلامها وتخليصها وحفظها وسلامتها منذ وصولها للميناء حتى تسليمها للمستهلك مثل رسوم الجمارك والإفراج ومصروفات النقل والتخزين والتأمين وأجور الموظفين وغير ذلك من المصروفات.