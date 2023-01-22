وزير الخارجية يلتقي رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد في مكتبه بديوان عام الوزارة مع رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير حيث تم مناقشة الأنشطة والفعاليات التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي على كافة الأصعدة بالإضافة إلى بحث مجالات تعزيز العمل الإنساني ودعم أنشطته إستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي ومن ضمنها آلية إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت إلى أوكرانيا.

وأشاد وزير الخارجية أثناء اللقاء بالإسهامات الكبيرة والمشهودة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مشاريعها ونشاطاتها داخل دولة الكويت وخارجها خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني النبيل مشيدا بجهودها المقدرة في هذا الإطار.

من جانبه أعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن بالغ تقديره للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت للجمعية ونشاطاتها الإنسانية حول العالم.