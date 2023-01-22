العربي يتأهل الى ربع نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم بعد فوز عريض على اليرموك

العربي يتأهل الى ربع نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم بعد فوز عريض على اليرموك

تأهل نادي العربي اليوم الاحد الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو الأمير لكرة القدم بعد فوزه العريض على نظيره اليرموك بستة اهداف لهدف ضمن الدور التمهيدي للمسابقة.

وبدأ العربي المباراة مسيطرا عليها وسط حذر من اليرموك الا أن طرد محترف اليرموك جيري ليون بالدقيقة 33 غير مجرى المباراة ليسجل العربي الهدف الاول عن طريق لاعب اليرموك ريكاردو (بالخطأ في مرماه) بالدقيقة 38 ثم اضاف لاعب العربي جمعة عبود الهدف الثاني بالدقيقة 43 لينتهي الشوط الاول بتقدم العربي.

وفي الشوط الثاني عزز العربي تقدمه عن طريق اللاعبين حسن حمدان بالدقيقة 48 والسنوسي الهادي بالدقيقة 73 وسليمان العوضي بالدقيقة 86 ومحمد الصولة بالدقيقة 95 فيما سجل هدف اليرموك الوحيد اللاعب هاشم الرامزي بالدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز العربي.

ويلتقي العربي في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة النصر والجهراء.

وتستكمل مباريات الدور التمهيدي من المسابقة غدا الاثنين عندما يواجه النصر الجهراء ويلتقي الكويت بالتضامن ويلعب الشباب امام السالمية.