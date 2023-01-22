الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس

فرنسا وألمانيا تتعهدان دعم أوكرانيا “ما دام ذلك ضروريا”

22 يناير، 2023
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تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن يدعم بلداهما أوكرانيا “مادام ذلك ضروريًا” وبشكل “ثابت” ضد العدوان الروسي.

قال شولتس خلال احتفال في السوربون في الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين ألمانيا وفرنسا، “سنواصل تقديم كل الدعم الذي تحتاج اليه أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا”.

واضاف شولتس “معا، بوصفنا أوروبيين، بهدف الدفاع عن مشروعنا للسلام الأوروبي”.

أكد ماكرون، من جانبه، تقديم “الدعم الثابت” من جانب البلدين إلى الشعب الأوكراني “في جميع المجالات”.

وأضاف ماكرون “بعد 24 شباط/فبراير، لم ينقسم اتحادنا ولم يتنصل من مسؤولياته”.

والاحتفال الذي جرى في جامعة السوربون يهدف إلى إظهار الوحدة المستعادة بين البلدين بعد أن توترت علاقتهما في الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأعلن المستشار الألماني أن “المستقبل، كما الماضي، يعتمد على تعاون بلدينا كمحرك لأوروبا موحدة”، واصفاً “المحرك الفرنسي-الألماني” بأنه “آلية تسوية” تسمح بـ “تحويل الخلافات والمصالح المتباينة إلى عمل متقارب”.

المصدر
وكالات
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22 يناير، 2023
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