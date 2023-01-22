وكيل “الشؤون” بالانابة يترأس وفد الكويت بالاجتماع التمهيدي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الـ42 بالدوحة

ترأس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالإنابة عبدالعزيز ساري وفد دولة الكويت في الاجتماع التمهيدي لكبار المسؤولين تمهيدا لانطلاق اعمال الاجتماع ال42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد ساري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد أهمية هذا الاجتماع المقرر انعقاده يومي 25 و26 يناير الجاري للوصول الى نتائج إيجابية تدعم مسيرة العمل العربي المشترك الذي تمنحه دولة الكويت أهمية ورعاية خاصة.

وذكر أن اللقاء التنسيقي اليوم أكد أهمية الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية مشيرا الى أن الدورة ال42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ستناقش عددا من الملفات المهمة لاسيما ما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن العربي.

وأفاد بأن جدول الأعمال يتضمن ملفات عدة منها الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات والموضوعات ذات الصلة بالاسرة وذوي الإعاقة إضافة الى استعراض جهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده ومناقشة قضايا كبار السن والتنمية الاجتماعية والأسر المنتجة.