“التطبيقي” تنظم منتداها الأول “الأمن السيبراني .. تحديات وحلول” 15 فبراير المقبل

“التطبيقي” تنظم منتداها الأول “الأمن السيبراني .. تحديات وحلول” 15 فبراير المقبل

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الأحد تنظيم المنتدى الأول بعنوان (الأمن السيبراني .. تحديات وحلول) بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وذلك يومي 15 و16 فبراير المقبل في مقرها الرئيسي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن المنتدى سيعقد تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني ورعاية استراتيجية من هيئة الاتصالات ونظم المعلومات وبرعاية تقنية من المعهد العالمي للمهندسين الكهربائيين والالكترونيين فرع الكويت.

ونقل البيان عن رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية بالهيئة فداء الشهوان قولها إن المنتدى يهدف إلى تعزيز دور ثقافة أمن المعلومات في سرعة التطور التكنولوجي وإشراك وتشجيع المهتمين بالتعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بمجال الأمن السيبراني وإكسابهم المهارات اللازمة بما يتماشى ورؤية (كويت جديدة 2035).

وأشارت الشهوان الى أن المنتدى سيسلط الضوء على أحدث المعلومات والتهديدات السيبرانية ذات الصلة بالأنظمة والعمليات وتوضيح كيفية الاستفادة من الموارد وبرامج المساعدة المتاحة بمختلف التخصصات لتوفير الحماية في بيئات العمل المختلفة من خلال حلقات نقاشية وورش عمل يقدمها المختصون في هذا المجال.

وبينت أنه سيصاحب المنتدى معرض متخصص في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات يشارك فيه الرعاة والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة موضحة أنه سيتم أيضا على هامش المنتدى تنظيم مسابقة طلابية لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم بمجال التكنولوجيا والأمن السيبراني وتقديم الحلول التكنولوجية لها.