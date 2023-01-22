“القوى العاملة” تنجز 88491 معاملة عبر منصة “فخرنا” خلال عام 2022

أعلنت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد اليوم الأحد عن إنجاز الهيئة 88491 معاملة عبر منصة (فخرنا أفراد) التابعة لها خلال العام الماضي.

وقالت المزيد في تصريح صحفي إن المعاملات موزعة على عدة فئات منها استكمال مكافأة الخريجين البالغ عددها 13325 معاملة واستلام كلمة سر وعددها 45241 وتأمين ضد البطالة وعددها 2622 إضافة إلى 1812 معاملة فرص وظيفية و22685 معاملة اجتماعية للخريجين و236 تسجيل بدل البحث عن العمل و2048 معاملة تظلمات مكافأة الخريجين و522 معاملة عقد تأسيسي.

وبينت أن منصة (فخرنا) تعد المنصة الإلكترونية المعنية بتوفير خدمات عدة منها الإرشاد والتوظيف للعمالة الوطنية وخدمة للباحثين عن العمل بهدف الحصول على وظائف ملائمة لهم في القطاع الخاص.