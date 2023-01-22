البرلمان العربي

البرلمان العربي يستنكر إحراق أحد المتطرفين المصحف الشريف في السويد

22 يناير، 2023
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استنكر البرلمان العربي بشدة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية (ستوكهولم).

وشدد البرلمان في بيان اليوم على رفضه التام هذه الأفعال “الهمجية المشينة” والتي تعد خروجا على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتجريم هذه الأفعال المرفوضة جملة وتفصيلا والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة وتستفز المسلمين وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف و تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وحذر البرلمان من خطورة تداعيات تلك الممارسات التي تعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان مشددا على ضرورة نبذ خطاب الكراهية والعنف ووجوب احترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات وعلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.

ودعا إلى سن قوانين وتشريعات دولية تجرم الإساءة للمقدسات الدينية وتوفر الحماية اللازمة للمسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية على قدم المساواة مع الأديان الأخرى كافة.

المصدر
كونا
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22 يناير، 2023
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