الخالد يوجه بقبول جميع المتقدمين لدورات الاطفاء

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بقبول جميع المتقدمين لدورات الإطفاء ممن تقدموا للقبول للدفعات الجديدة من الطلبة ضباط الصف ممن استوفوا جميع الشروط العامة والخاصة للقبول والذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية دون الحاجة لعمل نظام القرعة وسيتم اعتماد قبولهم للالتحاق بالدورات حسب التخصص.

وتأتي هذه المبادرة حرصا من معاليه في تشجيع الكوادر الوطنية وتعزيز امكانيات قوة الاطفاء العام.