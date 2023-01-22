البلدية: تحرير 4 مخالفات وتوجيه 6 انذارات على إثر جولات ميدانية نفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها.

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي بنوباته الثلاث على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية ، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها قد أسفرت عن تحرير 4 مخالفات تنوعت ما بين عدم تجديد رخصة اعلان ، نظافة عامة بالإضافة الى وتوجيه 6 إنذارات لاحضار التراخيص للتأكد من صحتها وتوجيه 8 تنبيهات بعد الكشف عن 120 محل بمنطقة غرب ابو فطييرة الحرفية ، القرين ، القصور ، الشريط الساحلي ، ضاحية صباح السالم بالإضافة الى ازالة 77 اعلان عشوائي مخالف بمختلف الاحجام .

ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.