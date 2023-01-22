بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.35 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.35 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 35ر20 نقطة ليبلغ مستوى 26ر7277 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة.

وتم تداول 232 مليون سهم عبر 10037 صفقة نقدية بقيمة 7ر53 مليون دينار (نحو 7ر162 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر42 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5664 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 76ر0 في المئة من خلال تداول 7ر138 مليون سهم عبر 5014 صفقة نقدية بقيمة 3ر16 مليون دينار (نحو 3ر49 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر12 نقطة ليبلغ مستوى 64ر8070 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 2ر93 مليون سهم عبر 5023 صفقة بقيمة 4ر37 مليون دينار (نحو 3ر113 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر21 نقطة ليبلغ مستوى 33ر5713 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 39ر0 في المئة من خلال تداول 9ر90 مليون سهم عبر 2445 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 17ر28 مليون دولار).

وكانت شركات (صلبوخ) و(بتروجلف) و(انجازات) و(معادن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إس تي سي) و(أجيليتي) و(الدولي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سنرجي) و(الإماراتية) و(حيات كوم) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا.