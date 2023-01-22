“الأرصاد الجوية”: طقس غير مستقر وفرصة لضباب كثيف بداية الساعات الاولى من الليلة حتى الصباح

“الأرصاد الجوية”: طقس غير مستقر وفرصة لضباب كثيف بداية الساعات الاولى من الليلة حتى الصباح

قالت إدارة الارصاد الجوية ان طقس اليوم الاحد غير مستقر وسيشهد فرصة لضباب كثيف بداية من الليلة حتى ساعات الصباح الاولى من يوم غد الاثنين.

وقالت رئيسة قسم تنبؤات الطيران بالإدارة أميرة العازمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة وهدوء في سرعة الرياح ما يتسبب في حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت العازمي أن مدى الرؤية الافقية سينخفض الى ما دون 1000 متر وقد تنعدم في بعض المناطق ومن المتوقع معاودة تكون الضباب الكثيف ليلة يوم الاثنين الى صباح يوم الثلاثاء.

واشارت الى ان الرؤية الافقية ستشهد تحسنا نسبيا اعتبارا من ليل يوم الأربعاء إن شاء الله متوقعة ان تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 07 و10 درجات مئوية والعظمى ما بين 17 و20 درجة مئوية.