“التعاون الإسلامي” تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في “ستوكهولم”

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه بأشد العبارات “العمل الدنيء” الذي أقدم عليه نشطاء من اليمين المتطرف اليوم السبت بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة (ستوكهولم) بترخيص من السلطات السويدية.

وحذر طه في بيان من أن “هذا العمل الاستفزازي الذي ارتكبته عناصر من اليمين المتطرف مرارا وتكرارا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة ويشكل مثالا آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب وكراهية الأجانب”.

وطالب طه السلطات السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال وإلى التضامن في محاربة الإسلاموفوبيا.