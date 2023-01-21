الدوري الإيطالي: نابولي يستعيد إيقاعه بفوز على ساليرنيتانا

عاد نابولي إلى نغمة الانتصارات بعد الإقصاء الصادم من كأس إيطاليا، وعزز صدارته بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا المأزوم 2-صفر السبت، في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

ويدين نابولي بهذا الفوز إلى هدفي جوفاني دي لورنتسو (45+2) ومتصدر ترتيب الهدافين النيجيري فيكتور أوسيمهن (48).

وبهذا الفوز، عزز النادي الجنوبي صدارته لترتيب الـ”سيري أ” مع 50 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ميلان الثاني حامل اللقب.

أما ساليرنيتانا، فبقي في المركز السادس عشر مع 18 نقطة، بعد خسارته الثانية توالياً في الدوري عقب سقوطه المذلّ في المرحلة الماضية أمام أتالانتا 2-8.

وأدت تلك الخسارة إلى تخبّط داخل نادي ساليرنيتانا الذي أقال مدربه دافيدي نيكولا وأعاده خلال 24 ساعة، مانحاً إياه فرصة ثانية، خصوصاً وأنه كان مهندس الهروب الكبير من الهبوط الموسم الماضي.

وفي مباراة أخرى، تغلّب فيرونا على ضيفه ليتشي بثنائية نظيفة سجّلها فابيو ديباولي (40) والصربي داركو لازوفيتش (54).

وبهذا الفوز، رفع فيرونا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما تجمّد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.