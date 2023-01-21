أمين “مجلس التعاون” يدين قيام متطرف بإحراق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم السبت سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم والذي من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.

وأكد الحجرف في بيان اليوم السبت موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أعرب في وقت سابق اليوم عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة ستوكهولم والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازا خطيرا لهم.