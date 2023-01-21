الضباب يغطي مدينة الكويت صباح اليوم

الأرصاد الجوية: الرؤية الأفقية دون الألف متر وقد تنعدم ببعض المناطق حتى صباح غد

21 يناير، 2023
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني أن تقل الرؤية الأفقية في البلاد لما دون الألف متر وقد تنعدم في بعض المناطق الليلة وحتى صباح غد الأحد.

وقالت رئيسة قسم تنبؤات الطيران في (الطيران المدني) أميره العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من المتوقع أن يبدأ التحسن التدريجي في الرؤية الأفقية بعد الساعة العاشرة من صباح غد على أن تعاود حالة انخفاض الرؤية مجددا بسبب الضباب اعتبارا من ليل غد الأحد حتى صباح بعد غد الاثنين.

وأضافت العازمي أن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة مع هدوء في الرياح ما يؤدي إلى حالة من انخفاض الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب الكثيف.

وبالنسبة لحركة الملاحة الجوية أشارت إلى توقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي بسبب الضباب صباح اليوم السبت من الساعة 6:50 صباحا إلى 8:50 صباحا.

المصدر
كونا
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21 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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