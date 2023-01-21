وزير الصحة: حريصون على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير والأبحاث الطبية والجراحة العامة

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الحرص على مواكبة التطور الكبير بمجال التكنولوجيا والأبحاث الطبية وتخصص الجراحة العامة وفروعها وتخصصاتها الدقيقة بإقامة المؤتمرات لتبادل الخبرات والمعارف بهدف تحسين الخدمات الطبية وفقا للجودة المطلوبة.

وقال الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الكويتي ال18 للجراحين والملتقى السابع لرابطة الجراحة العامة اليوم السبت بتنظيم من كلية الجراحة في معهد الكويت للاختصاصات الطبية بالوزارة إن المؤتمر يؤكد اهتمام الدولة بكل ما يعود بالخير والازدهار على الوطن والمواطن.

وأضاف أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يعتبر أحد المؤتمرات المهمة التي تتناول وتبرز مواضيع الجراحة العامة وجراحات جدار البطن والأيض والسمنة المفرطة والقولون وأورام الأنسجة والإصابات البليغة ويكتسب أهمية خاصة من خلال الكفاءات المشاركة فيه.

من جانبه أعرب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت جيم هولتسنايدر في كلمته عن سعادته لرؤية هذه الشراكة والتعاون بين القطاع الصحي الكويتي عموما والجراحي علي وجه الخصوص وبين كل هذه الجهات الطبية العالمية وبخاصة الأمريكية لاستعراض أحدث نظريات وطرق الجراحة في العالم .

ونوه هولتسنايدر بالعلاقة والشراكة القوية بين القطاع الطبي العسكري والقطاع المدني كذلك التعاون الاقتصادي بين الشركات الأمريكية المصنعة للاجهزة والادوات المستخدمة في الجراحة وبين الجانب الكويتي عموما.

منظموا المؤتمر ال18 للجراحين

ولفت إلى استمرار التعاون في مجال التدريب بين الجهات الأمريكية ذات الخبرة والسمعة العالمية وبين جميع القطاعات الطبية الكويتية ومجتمع الجراحين في الكويت.

من ناحيته قال رئيس المؤتمر اخصائي الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير رئيس الرابطة الكويتية للجراحين الدكتور موسى خورشيد في كلمته إن المؤتمر لذي انطلقت أولى دوراته عام 2002 كان جزءا من فعاليات معهد الكويت للاختصاصات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الكويت.

وأضاف خورشيد أن جزءا من المؤتمر يتمثل بالبرامج التدريبية التي تساعد المتدربين في تخصص الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة وغيرها ويغطي كل خمس سنوات المادة العلمية التي يحتاجها أي متدرب.

ولفت إلى أنه من خلال بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الجمعيات العالمية تم إعداد ورش عمل علمية وطرق العمليات وإجراء الأبحاث مبينا أن المؤتمر الذي تنظمه حاليا رابطة الجراحين يعمل على وضع الكويت على الخريطة العالمية بتقديم العديد من المحاضرات التخصصية والأبحاث العلمية التي تم إجراؤها في الكويت والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن عدد المشاركين يفوق 400 مشارك فضلا عن مشاركة 200 طبيب في ورشة عمل خاصة بكيفية إجراء الأبحاث والأسس الواجب الاعتماد عليها تقام غدا وبعد غد يقدمها أحد الخبراء من فرنسا بالتعاون مع معهد دسمان للسكري.