محمد الحويلة يؤكد أهمية التنسيق بين البرلمانات العربية لتحصين الشباب العربي

أكد عضو البرلمان العربي النائب بمجلس الامة الكويتي الدكتور محمد الحويلة اليوم السبت اهمية التنسيق الواسع بين البرلمانات العربية بشأن تحصين الشباب العربي من الظواهر السلبية الدخيلة على المجمعات العربية.

جاء ذلك في تصريح للنائب الحويلة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام اجتماع (لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي) ضمن التحضير للجلسة العامة للبرلمان العربي المقررة غدا الاحد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأضاف الحويلة ان لجنة الشؤون الخارجية والسياسية ناقشت عدة بنود منها التطورات الامنية والسياسية في العالم العربي وكذلك الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي العربي.

واوضح انه من المنتظر ان تناقش هذه الاستراتيجية في مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية العربية اوائل الشهر المقبل وكذلك اعداد بيان خاص لما يطلق عليه “حقوق المثليين والتصدي لهذه الحملة المراد منها التأثير سلبا على الشباب الذي يمثل القوة المحركة للمجتمعات”.

وحث في هذا السياق على ضرورة “تحصين الشباب العربي فكريا وثقافيا في مواجهة هذا التطور” مشيرا الى ان “البرلمان العربي بادر بإعداد بيان وان هناك توجها لإعداد وثيقة خاصة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية”.

واشار الى هناك ترتيبا لإعداد استراتيجية شاملة ومتكاملة حول هذا الموضوع “الهام والحيوي” مبينا ان اللجان المختصة بالبرلمان العربي تعمل على إعداد هذه الاستراتيجية.

ولفت الى ان “هذه الاستراتيجية تهدف الى الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعزيز الامن العربي المشترك من خلال صندوق لدعم اقتصاديات الدول العربية لمواجهة هذا التحدي الكبير”.