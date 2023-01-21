من الافتتاح

البغلي تفتتح بازار جمعية الوفرة التعاونية

21 يناير، 2023
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تنفيذا لتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، واستمرارا لدعم المنتج الوطني والمزارعين الكويتيين، قامت وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير المرأة والطفولة م.مي البغلي بافتتاح بازار جمعية الوفرة التعاونية.

وشددت البغلي على ضرورة بذل كل الجهود وتعاون جميع الجهات لدعم وتطوير المنتجات الوطنية بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكدة أن «الشؤون» تدعم جميع المبادرات الانتاجية الوطنية وتسهيل جميع الاجراءات التي تصب في صالح المنتج المحلي بما ينعكس على مصلحة المنتجين والمستهلكين.

حضر الافتتاح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الفهد ورئيس وأعضاء جمعية الوفرة التعاونية وجمع غفير من المساهمين.

من الافتتاح
من الافتتاح
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21 يناير، 2023
0 47 أقل من دقيقة

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