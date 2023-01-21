وزير الصحة يعتمد ضوابط إجراء عمليات القلب وممارسة الطب النفسي ومواصفات المختبرات بالقطاع الأهلي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ثلاثة قرارات باعتماد الاشتراطات والضوابط في القطاع الطبي الأهلي بخصوص إجراء عمليات القلب والقسطرة العلاجية والتشخيصية والضوابط المنظمة لمزاولة مهنة الطب النفسي والمواصفات المطلوبة في المختبرات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن القرارات الثلاثة في شأن اعتماد الاشتراطات والضوابط الواجب توفرها في التصريح بإجراءات عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية في القطاع الطبي الأهلي خولت إدارة التراخيص الصحية بالوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات ومتابعة استيفاء الاشتراطات والضوابط المقررة.

وذكرت أنه بمقتضى تلك القرارات يتم التفتيش الفني والإداري على المؤسسات العلاجية في القطاع الأهلي المصرح لها إجراءات عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية من خلال لجان التفتيش.

وأشارت إلى أنه يعمل بالقرارات اعتبارا من تاريخها مبينة أن القرارات تضمنت ملحقا بالاشتراطات والضوابط أو المواصفات المطلوبة في القطاع الطبي الأهلي في كل مجال من مجالات تلك القرارات.