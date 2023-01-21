حمدان العازمي يدعو إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية

حمدان العازمي يدعو إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية

دعا عضو البرلمان العربي النائب بمجلس الامة الكويتي حمدان العازمي اليوم السبت إلى ضرورة اتخاذ موقف يمنع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك في تصريح للنائب العازمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام اجتماع (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان) التابعة للبرلمان العربي ضمن التحضير للجلسة العامة للبرلمان المقررة غدا الاحد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد العازمي ضرورة وقف تدخل بعض الاتحادات البرلمانية الدولية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأوضح أن بعض الاتحادات البرلمانية الدولية تصدر تقارير تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مشيرا الى ان الاوروبيين على سبيل المثال لا يقبلون أن يتدخل البرلمان العربي أو البرلمان الافريقي في عملهم.

وحث في هذا السياق على ضرورة ان يكون للبرلمان العربي موقف يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ومن ناحية أخرى لفت العازمي في الوقت ذاته إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أخذت بعض التوصيات بشأن البنود المدرجة على جدول الاعمال خلال الاجتماع حول حالة حقوق الانسان في العالم العربي اذ رأت تأجيل البت في مشروع (خارطة طريق) لمكافحة عمل الاطفال ببعض المناطق العربية الى الاجتماع المقبل فيما أقرت مشروع قانون استرشادي عربي حول حماية الخصوصية.

واشار أيضا الى اقرار مشروع استرشادي حول مكافحة الاجرام والابتزاز الالكتروني بالدول العربية على أن يتضمن كافة الملاحظات التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة.

وأضاف ان اللجنة أقرت كذلك توصيات تتعلق بنظام موظفي البرلمان العربي الى جانب خطة عمل اللجنة لعقد اجتماعات مع اللجان النظيرة لها بالبرلمانين الاوروبي والافريقي فيما يتعلق بحقوق الانسان.

ولفت الى ان هذه التوصيات التي تم اتخاذها باللجنة التشريعية والخاصة بحقوق الانسان سيتم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان معربا عن اعتقاده بأن الكل متفق عليها.

وجاء اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ضمن اجتماعات مماثلة للجان الثلاث الدائمة الاخرى للبرلمان وهي (لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي) و(لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب) و(لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية).