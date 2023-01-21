خالد العتيبي يؤكد ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات العربية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات

خالد العتيبي يؤكد ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات العربية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات

أكد عضو البرلمان العربي النائب خالد العتيبي ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات العربية لتكون أكثر مرونة وبما يساهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب العتيبي لـ(كونا) اليوم في ختام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي ضمن التحضير للجلسة العامة للبرلمان المقررة غدا الأحد.

واضاف العتيبي انه تم خلال الاجتماع عرض مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي حول تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة في العالم العربي.

وأوضح في هذا الصدد أنه تم اعداد تقرير لعرضه على الجامعة العربية للاسترشاد ببعض القوانين العربية التي تخدم هذه القضية مبينا أن بعض القوانين ستكون متوافقة مع التقرير الذي أعده البرلمان العربي “والذي سيرى النور قريبا”.

وأفاد العتيبي أن تم خلال الاجتماع كذلك “عرض مذكرة بشأن رسالة اتحاد خبراء الضرائب العرب من اجل انضمام البرلمان العربي للاتحاد” الى جانب مناقشة الموازنة التقديرية للبرلمان العربي لعام 2023 واعتمادها.

ولفت الى أن جميع هذه التقارير والبنود المعروضة على جدول أعمال الاجتماع سيتم اعداد تقرير كامل بشأنها لعرضه على البرلمان العربي في جلسته العامة غدا.