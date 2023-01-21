العراق يكرم لاعبيه الفائزين بـ”خليجي 25″ بأراض سكنية وجوازات سفر دبلوماسية

قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم السبت إن حكومته قررت تكريم لاعبي المنتخب العراقي الفائزين ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) بأراض سكنية في العاصمة بغداد مع منحهم جوازات سفر دبلوماسية.

جاء ذلك على هامش مأدبة غداء أقامها السوداني على شرف اللاعبين بحضور رئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني واعضاء مجلس الوزراء والمستشارين.

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان ان “السوداني ثمن الفوز المستحق للمنتخب الوطني بالبطولة” مشيدا بالمستوى الطيب والروح الرياضية العالية للاعبي المنتخب في جميع المباريات التي خاضوها اثناء البطولة.

واكد عزم حكومته على دعم المنتخب الوطني في جميع البطولات القادمة لاسيما كاس اسيا وتصفيات كاس العالم متعهدا بمراجعة كل الاهداف الموضوعة في مجال الرياضة وادراجها ضمن البرنامج الحكومي والعمل على اعداد خطط كفيلة بتهيئة كل متطلبات النهوض بالواقع الرياضي.

وحصد المنتخب العراقي لقب بطولة كأس الخليج العربي بدورتها ال25 والتي اقيمت في البصرة وهي المرة الرابعة التي يفوز بها بلقب البطولة.