وزير الخارجية يدين ويستنكر قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة تركيا في ستوكهولم

وزير الخارجية يدين ويستنكر قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة تركيا في ستوكهولم

عبر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة ستوكهولم والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازا خطيرا لهم.

ودعا الوزير في تصريح له المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها والعمل على عدم الربط بين السياسة والدين ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ومنع أي شكل من أشكال الإساءة لكافة الأديان السماوية.