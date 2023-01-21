“زين” “أفضل شركة اتصالات” و”أفضل شركة للتحوّل الرقمي” بالكويت في 2022

حصدت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت جائزتي “أفضل شركة اتصالات” و”أفضل شركة للتحوّل الرقمي بقطاع الاتصالات” على مستوى الكويت عن العام 2022، وذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة “إنترناشونال فاينانس” المُتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال في دبي.

وشاركت زين في حفل التتويج الذي أقيم في فندق جميرا الإمارات بحضور سعادة القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية علي الذايدي والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي.

وأتى هذا التتويج من مؤسسة “إنترناشونال فاينانس” للمرة الرابعة تقديراً لمركز زين الريادي في السوق المحلّي، ولتسليط الضوء على جهودها المُستمرة في تمكين التحوّل الرقمي الشامل في مُختلف الصناعات الحيوية من القطاعين العام والخاص بالدولة، بالإضافة إلى سعيها المُستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المُبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تُعتبر الأكبر في الكويت.

ويُبرز هذا التكريم من مؤسسة مرموقة مثل “إنترناشونال فاينانس” ريادة زين في جميع أوجه عملياتها التشغيلية والتجارية، سواءً من ناحية الإبداع في تقديم الحلول الرقمية الأحدث والأكثر تطوراً لقطاعي الأفراد والأعمال، أو من ناحية قاعدة العُملاء والإيرادات والحصّة السوقية والاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.

وتقوم جوائز “إنترناشونال فاينانس” للتميّز والإنجاز، والتي احتفلت بعامها العاشر هذا العام، بتكريم إنجازات المؤسسات البارزة في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال، فضلاً عن الشركات التي قدّمت إسهامات كبيرة في سبيل دعم بيئة الأعمال على مستوى أسواق المنطقة.

وثمّنت زين اهتمام مجلّة “إنترناشونال فاينانس” بالدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتمكين التحول الرقمي بمؤسسات الدولة المُختلفة، وتقديرها للإنجازات التي تُحرزها المؤسسات الكويتية على وجه الخصوص، مبينةً أنها تعتبر هذا التكريم بمثابة اعتراف من مؤسسة مُتخصصة في قطاعات الاقتصاد والأعمال بتفوّق وتميّز عملياتها على المستويين التشغيلي والتجاري.