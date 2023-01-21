استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن اسرائيلي غرب رام الله

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن اسرائيلي صباح اليوم السبت بالقرب من بؤرة استيطانية اقيمت شمال غرب مدينة (رام الله) وسط (الضفة الغربية).

وقالت الوزارة في بيان ان المواطن طارق معالي (42 عاما) من بلدة (كفر نعمة) استشهد بعد إطلاق النار عليه من الاحتلال على جبل (الريسان) فيما زعمت مصادر إسرائيلية ان مستوطنا قتل فلسطينيا حاول طعنه ب “مفك” بالقرب من البؤرة الاستيطانية.

وأقام الاحتلال عام 2018 بؤرة استيطانية سماها (سديه افرايم) على قمة جبل (الريسان) ما حرم سكان ثلاث قرى من الوصول الى أراضيهم في تلك المنطقة كما يتهدد خطر المصادرة الاف الدونمات.

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 18 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بينهم أربعة أطفال.