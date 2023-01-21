مقتل 28 شخصاً بانهيار ثلجي في التيبت

قضى 28 شخصاً عقب انهيار ثلجي وقع على طريق جبلي في التيبت (جنوب غرب الصين) الثلاثاء، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث.

ووقعت المأساة مساء الثلاثاء عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، ما أدى إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن حصيلة المأساة بلغت 28 قتيلا، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ “انتهت الساعة 17,30 (09,30 ت غ) الجمعة”.

ونقلت الوكالة عن خدمة الطوارئ أن الانهيار الثلجي وقع “بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة الثلاثاء”.

في تشرين الأول/أكتوبر، لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم أثناء انهيار جبل جليدي في ولاية أوتاراخند في شمال الهند.

ورغم غياب الدراسات اللازمة لتحديد تأثير التغير المناخي على جبال الهملايا، إلا أنّ المتسلقين لاحظوا أنّ الشقوق الجليدية اتّسعت وزادت مساحات المياه في المناطق التي كانت سابقاً مكسوة بالثلوج، بالإضافة إلى ارتفاع عدد البحيرات الجليدية.