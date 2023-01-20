الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يضم ممفيس ديباي رسميًا من برشلونة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني الجمعة رسميًا تعاقده مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي قادمًا من برشلونة بعقد حتى عام 2025.

وأعلن كل من الناديين في بيان عن انتقال اللاعب البالغ 28 عامًا، والذي وقع مع أتلتيكو “لبقية الموسم وموسمين إضافيين حتى عام 2025″، بحسب فريق العاصمة.

وأضاف برشلونة من جهته أن الصفقة بلغت “ثلاثة ملايين يورو بالاضافة الى مليون مكافآت”، مشيرًا الى ان “الصفقة تتضمن أيضًا خيارًا تفضيليًا وغير ملزم لشراء يانيك كاراسكو” الجناح البلجيكي لأتلتيكو.

وقبل الاعلان الرسمي الجمعة، تدرب ممفيس مع ناديه الجديد الخميس.

وكشف الهولندي في أول تصريح له خلال تقديمه في ملعب واندا ميتروبوليتانو الجمعة، أن مدربه الجديد الارجنتيني دييغو سيميوني يرغب في أن يجد المستوى الذي كان عليه عندما لعب في ليون الفرنسي.

قال “أعتقد أنه (سيميوني) يعرفني جيدًا بعد مروري في برشلونة وليون. لقد أحبني بالفعل عندما لعبت في ليون ويريدني أن أجد هذا المستوى”.

وتابع لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي السابق “لقد تحدثت مع سيميوني الذي أراد أن يعرف ما أشعر به. أمس (الخميس) كان يومًا مكثفًا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه يريدني أن أشعر أنني في المنزل وأنني أتأقلم في أسرع وقت ممكن. هذا أمر يسعدني”.

وعانى ديباي من إصابة في الفخذ بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر قبل أن يشارك في مونديال قطر 2022، كما أن مدرب برشلونة تشافي هرنانديس لم يشركه كثيرًا منذ بداية الموسم (لعب أربع مباريات وسجل هدفًا واحدًا)، وأعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني هذا الشتاء، علمًا أن عقده ينتهي في حزيران/يونيو.

وأبدى أتلتيكو مدريد بسرعة اهتمامًا كبيرًا بديباي، علمًا أنه تخلى عن المهاجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي أعير الى تشلسي الانكليزي حتى نهاية الموسم، لكن المبلغ الذي طلبه نادي البلاوغرانا في البداية (6 أو 7 ملايين يورو) كان مرتفعًا جدًا، قبل أن يتم تخفيضه في النهاية عقب مفاوضات بين الناديين.

وانضم ديباي الى برشلونة في الأول من تموز/يوليو 2021 قادمًا من ليون في صفقة انتقال حر. سجل الموسم الماضي (2021-2022) 13 هدفًا مع تمريرتين حاسمتين في 38 مباراة.